Областная сборная по синхронному плаванию подтвердила мастерский норматив

Мастерский норматив в групповой программе подтвердила сборная Ленинградской области на чемпионате России по синхронному плаванию, проходившему в Казани с 24 по 28 ноября.
Сборная Ленинградской области представила комбинированную группу, в которую впервые вошли спортсменки 2005 года рождения. В общем зачете команда заняла 4 место, выступив в 10 дисциплинах синхронного плавания.
Всего в чемпионате России по синхронному плаванию приняли участие более 350 спортсменов из 14 регионов России.
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27.11.2020 120