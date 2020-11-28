Областная сборная по синхронному плаванию подтвердила мастерский норматив

Мастерский норматив в групповой программе подтвердила сборная Ленинградской области на чемпионате России по синхронному плаванию, проходившему в Казани с 24 по 28 ноября.

Сборная Ленинградской области представила комбинированную группу, в которую впервые вошли спортсменки 2005 года рождения. В общем зачете команда заняла 4 место, выступив в 10 дисциплинах синхронного плавания.

Всего в чемпионате России по синхронному плаванию приняли участие более 350 спортсменов из 14 регионов России.