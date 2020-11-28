Лжесотрудник бака украл 68 тысяч рублей у пенсионерки из Кингисеппа

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Кингисеппского района 27 ноября обратилась 62-летняя жительница Кингисеппа. Ее обокрал лжесотрудник банка.

Женщине на мобильный телефон 26 ноября с городского номера Москвы позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Мошенник утверждал, что со счета пенсионерки якобы пытаются похитить деньги.

Чтобы сохранить сбережения, женщина перевела более 68 тысяч рублей на «безопасный счет» – по номеру телефона, указанному самим мошенником.

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27.11.2020 121
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