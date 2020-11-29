В Санкт-Петербурге за сутки коронавирусом заразились рекордные 3700 человек. В Ленобласти более 200 новых случаев COVID-19.

Санкт-Петербург продолжает ставить новые антирекорды по числу заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки в городе выявили 3700 новых инфицированных — это стало рекордным количеством с начала пандемии, передает оперативный штаб.

В Ленинградской области за сутки COVID-19 заразились 212 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции в Петербурге успели 1835 человек за сутки, в Ленобласти — 286 жителей. В то же время в Северной столице жертвами вируса стали 62 пациента, в Ленобласти — 5 пациентов.