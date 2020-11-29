Медик рассказал, что при повторном заражении коронавирусной инфекцией болезнь будет протекать легче.

Член-корреспондент РАН Александр Лукашёв рассказал, как будет протекать COVID-19 у повторно заразившихся пациентов. По его словам, в таком случае человек перенесет болезнь гораздо легче, чем в первый раз.