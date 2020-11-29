Медик рассказал, что при повторном заражении коронавирусной инфекцией болезнь будет протекать легче.
Член-корреспондент РАН Александр Лукашёв рассказал, как будет протекать COVID-19 у повторно заразившихся пациентов. По его словам, в таком случае человек перенесет болезнь гораздо легче, чем в первый раз.
«Да, заболеть два раза можно. Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. В среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжёлым последствиям», — пояснил Лукашев.