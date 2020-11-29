В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 209 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 ноября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Ефимовский (+1).

Волосовский район: Волосово (+4), Бегуницы (+1), Терпилицы (+1), Зимитцы (+2), Большая Вруда (+1), Рабитцы (+1).

Волховский район: Вындин остров (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+18), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Сертолово (+1), Старая (+6), Дубровка (+1), Рахья (+1), Манушкино (+2).

Выборгский район: Выборг (+16), Светогорск (+1), Приморск (+1), Лосево (+1)

Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Никольское (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+2), Коммунар (+4), Шпаньково (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Мыза-Ивановка (+1)

Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Ивангород (+1)

Киришский район: Кириши (+10).

Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Старая Слобода (+1), Харевщина (+1), Доможирово (+1).

Ломоносовский район: Аннино (+1), Гостилицы (+1), Куттузи (+1), Лопухинка (+2), Лебяжье (+1), Копорье (+1), Пески (+1).

Лужский район: Луга (+6), Заклинье (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+7).

Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Петровское (+2), Соловьевка (+1), Коммунары (+1), Починок (+1), Кривко (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+11).

Тихвинский район: Тихвин (+8), Пашозеро (+1), Шугозеро (+2), Ганьково (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+3), Федоровское (+1), Любань (+2), Рябово (+1), Радофинниково (+1).