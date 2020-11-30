Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса БТР

Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

По данным ведомства, в субботу частное предприятие проводило в Красносельском районе Петербурга «мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)».

«При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.