Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 210 новых заражений 30 ноября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 210 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 ноября.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Ефимовский (+1).
- Волосовский район: Волосово (+4), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1), Курск (+1).
- Волховский район: Волхов (+6), Кисельня (+7), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+10), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+3), Гарболово (+1), Агалатово (+4), Бабино-2 (+1), Павлово (+1), Аро (+1), Верхние Осельки (+2), Касимово (+1), Рыжики (+1), Мендсары (+1), Кискелово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Подгорное (+1), Цвелодубово (+1), Тарасово (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Сиверский (+2), Вырица (+3), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Мины (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+13), Котельский (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+12), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+4), Синявино (+2), Назия (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+2), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Жельцы (+1), Ретюнь (+2), Смерди (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+6).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+3), Кузнечное (+1), Раздолье (+1), Ларионово (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+13), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+12), Бор (+1).
- Тосненский район: Тосно (+9).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.