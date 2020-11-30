Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 210 новых заражений 30 ноября

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 210 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 ноября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Ефимовский (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+4), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1), Курск (+1).
  • Волховский район: Волхов (+6), Кисельня (+7), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+10), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+3), Гарболово (+1), Агалатово (+4), Бабино-2 (+1), Павлово (+1), Аро (+1), Верхние Осельки (+2), Касимово (+1), Рыжики (+1), Мендсары (+1), Кискелово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Подгорное (+1), Цвелодубово (+1), Тарасово (+1), Возрождение (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Сиверский (+2), Вырица (+3), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Мины (+1), Пудость (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+13), Котельский (+1).
  • Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+12), Будогощь (+1).
  • Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+4), Синявино (+2), Назия (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).
  • Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+2), Малое Карлино (+1).
  • Лужский район: Луга (+5), Жельцы (+1), Ретюнь (+2), Смерди (+1).
  • Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+6).
  • Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+3), Кузнечное (+1), Раздолье (+1), Ларионово (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+13), Выскатка (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+12), Бор (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+9).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
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