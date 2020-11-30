Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 210 новых заражений 30 ноября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 210 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 ноября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Ефимовский (+1).

Бокситогорск (+1), Ефимовский (+1). Волосовский район: Волосово (+4), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1), Курск (+1).

Волосово (+4), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1), Курск (+1). Волховский район: Волхов (+6), Кисельня (+7), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1).

Волхов (+6), Кисельня (+7), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1). Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+10), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+3), Гарболово (+1), Агалатово (+4), Бабино-2 (+1), Павлово (+1), Аро (+1), Верхние Осельки (+2), Касимово (+1), Рыжики (+1), Мендсары (+1), Кискелово (+1).

Мурино (+3), Всеволожск (+10), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+3), Гарболово (+1), Агалатово (+4), Бабино-2 (+1), Павлово (+1), Аро (+1), Верхние Осельки (+2), Касимово (+1), Рыжики (+1), Мендсары (+1), Кискелово (+1). Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Подгорное (+1), Цвелодубово (+1), Тарасово (+1), Возрождение (+1).

Выборг (+12), Рощино (+1), Подгорное (+1), Цвелодубово (+1), Тарасово (+1), Возрождение (+1). Гатчинский район: Гатчина (+5), Сиверский (+2), Вырица (+3), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Мины (+1), Пудость (+1).

Гатчина (+5), Сиверский (+2), Вырица (+3), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Мины (+1), Пудость (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+13), Котельский (+1).

Кингисепп (+13), Котельский (+1). Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+12), Будогощь (+1).

Глажево (+1), Кириши (+12), Будогощь (+1). Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+4), Синявино (+2), Назия (+1).

Кировск (+4), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+4), Синявино (+2), Назия (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).

Лодейное Поле (+5). Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+2), Малое Карлино (+1).

Новоселье (+2), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+2), Малое Карлино (+1). Лужский район: Луга (+5), Жельцы (+1), Ретюнь (+2), Смерди (+1).

Луга (+5), Жельцы (+1), Ретюнь (+2), Смерди (+1). Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+6).

Никольский (+1), Подпорожье (+6). Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+3), Кузнечное (+1), Раздолье (+1), Ларионово (+1).

Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+3), Кузнечное (+1), Раздолье (+1), Ларионово (+1). Сланцевский район: Сланцы (+13), Выскатка (+1).

Сланцы (+13), Выскатка (+1). Тихвинский район: Тихвин (+12), Бор (+1).

Тихвин (+12), Бор (+1). Тосненский район: Тосно (+9).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: