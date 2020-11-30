Новая школа в Кудрово строится с опережением графика

Работы по строительству школы на 1000 мест для жителей Южного Кудрово ведутся с опережением графика. Готовность объекта по состоянию на 30 ноября 2020 года – уже 20%.

Сейчас идут монолитные работы на уровне второго этажа, гидроизоляция и утепление стен подвала, кладка наружных стен первого этажа. По плану, объект должен быть построен за три года. Однако подрядчик может завершить его уже в 2022 году.

Строительство школы в Кудрово ведется по федеральной программе «Стимул» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость проекта – 913 млн рублей. Из них 535 млн рублей выделены из федерального бюджета.