Концерты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга перенесены на 2 месяца по инициативе организаторов

Концерты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, где более 12 тысяч зрительских мест, перенесены на два месяца по инициативе организаторов на фоне ограничительных мер по коронавирусу, сообщил заместитель гендиректора Ледового дворца по правовым вопросам Георги Николов.
Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Санкт-Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50%. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест.
По его словам, перенос концертов «никак не связан» с выступлением в Ледовом дворце музыканта Басты (Василия Вакуленко), вызвавшим широкий резонанс в социальных сетях, пользователи которых усмотрели нарушение публикой санитарных норм.
Как сообщалось, после жалоб пользователей комитет по культуре Санкт-Петербурга организовал дополнительную проверку соблюдения ограничений по коронавирусу на концертах Басты, которые прошли 27-28 ноября. Организаторы отмечали, что заполняемость зала не превышала 50%.