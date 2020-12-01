Развитие туризма в России в 2020 г показало, что он может стать «второй нефтью» – Зарина Догузова

Развитие туризма в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса показало, что эта отрасль в перспективе может стать «нашей второй нефтью», считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Несмотря на все сложности… все тяготы этого года и… непростые времена, которые отрасль… все еще переживает, этот год однозначно войдёт в историю российского туризма как год, когда мы, пожалуй, впервые взглянули в масштабах страны на туризм и индустрию гостеприимства как на очень важную, самостоятельную отрасль экономики, которая оказывает огромное влияние на десятки смежных отраслей и, по сути, может стать нашей новой нефтью», — сказала она на пресс-конференции в онлайн-режиме.

«Благодаря туризму мы можем сформировать в нашей стране современную несырьевую отрасль экономики… оказывающую огромный социальный эффект», — добавила Догузова.

Глава Ростуризма назвала Москву и Санкт-Петербург двумя «самыми готовыми» туристическими продуктами.

«(Это — ред.) два самых известных во всем мире туристических направления, которые уже очень уверено ассоциируются с Россией», — отметила она.

По мнению Догузовой, уникальность Петербурга как туристического центра состоит в сочетании «старины и современности».

«В Питере поражает то, как мы храним, чтим, развиваем всеми любимые направления для путешествий и вместе с тем развиваем совершенно новые, современные пространства. Сочетание нового и традиционного, сочетание старины с чем-то совершенно новым, модным и современным – это уникальное… предложение Санкт-Петербурга сегодня», — считает глава Ростуризма.

«Именно здесь есть и гостиничные предложения, и туристическая инфраструктура на любой вкус и кошелёк… все то, чего так сильно не хватает пока еще в большинстве территорий нашей страны, это все есть в Питере», — заключила Догузова.

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Как сообщалось, Санкт-Петербург стал обладателем одной из самых престижных премий в мире в области туризма в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление» (World’s Leading Cultural City Destination 2020). Петербург обошёл 14 популярных туристских городов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро.