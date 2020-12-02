Человек погиб при пожаре в забитой мусором квартире в Санкт-Петербурге

Тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

«2 декабря на 5-й Советской улице в доме 26 произошел пожар. Происходит горение в квартире, забитой мусором. С вышележащих этажей эвакуированы 15 человек. В квартире обнаружен погибший», — сказано в сообщении.

Личность погибшего устанавливается.