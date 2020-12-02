Человек погиб при пожаре в забитой мусором квартире в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

«2 декабря на 5-й Советской улице в доме 26 произошел пожар. Происходит горение в квартире, забитой мусором. С вышележащих этажей эвакуированы 15 человек. В квартире обнаружен погибший», — сказано в сообщении.

Личность погибшего устанавливается.

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30.11.2020 119
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