Глава Ленобласти взял на контроль строительство спортивного комплекса в Аннино

Александр Дрозденко сегодня, 2 декабря, побывал на строительной площадке и дал поручение еженедельно контролировать выполнение графика работ

«До моего приезда темпы работ были достаточно низкими, а сегодня стройка оживилась. Такого быть не должно, стройка должна продолжаться в таком же духе и дальше, чтобы мы смогли сдать объект раньше срока — осенью 2021 года», — прокомментировал глава региона и отметил функциональность и невысокую стоимость проекта.

Объект строится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленобласти». Завершение намечено на январь 2022 года. Сейчас строительная готовность объекта, стоимостью 183 млн рублей, составляет 10%.

Как уже ранее писал ivbg.ru, сегодня, 2 декабря, глава Ленобласти находится с рабочим визитом в Ломоносовском районе. И уже посетил отремонтированный центр «Надежда» и проверил благоустройство в Малом Карлино и Оржицах.

В последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.