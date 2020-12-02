Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга получил выговор после скандала с концертом Басты

Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявили выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после скандала с концертом Басты в Ледовом дворце.

«За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, председателю комитета по культуре Санкт‑Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор», — сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее в соцсетях возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге многочисленные зрители не соблюдали ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщал, что проведёт дополнительную проверку из-за сообщений в соцсетях.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе Басты утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте и не выявил ни одного нарушения, не было составлено протоколов.