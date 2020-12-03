Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга не посещать людные места без острой необходимости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей города без острой необходимости не посещать людные места, отметил, что койки и врачи не бесконечны.

«Хотел бы обратить внимание, что самое важное — соблюдать меры личной эпидбезопасности: маски, перчатки, социальная дистанция. Это наша новая реальность», — сказал Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны. Хочу обратиться к каждому: берегите себя и своих близких. И хотел бы отметить, что эпидемия — это наша общая ответственность и наша общая забота», — добавил он.