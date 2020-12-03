Санкт-Петербург потратит 20 млн руб на рекламу себя в мире как туристического центра

Почти 20 миллионов рублей выделят в 2021 году из бюджета Санкт-Петербурга на международную рекламную кампанию по продвижению туристического потенциала города как привлекательной и гостеприимной территории и одного из культурных центров мира, следует из данных портала госзакупок.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Конгрессно-выставочное бюро» заключило контракт с компанией «Интермедиасол» на комплекс мероприятий по продвижению туристического потенциала Санкт-Петербурга и возможностей получения электронных виз для посещения России. Цена контракта составила 19,9 миллиона рублей. Это субсидия из бюджета Санкт-Петербурга.

«Цели оказания услуг: позиционирование Санкт-Петербурга как привлекательной и гостеприимной туристской дестинации; формирование положительного имиджа Санкт-Петербурга как одного из крупнейших, динамично развивающихся культурных и туристских центров мира; распространение информации о туристском потенциале и въездных визовых возможностях Санкт-Петербурга в международном информационном пространстве посредством создания и размещения информационно-имиджевых материалов», — говорится в документации.

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Срок исполнения услуг истекает 15 декабря 2021 года.