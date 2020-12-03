Александр Беглов: ни одна школа или детсад в Санкт-Петербурге не были полностью закрыты из-за коронавируса

Еще ни одна школа или детский сад в Санкт-Петербурге не были полностью закрыты на карантин из-за коронавируса, но у родителей при желании всегда есть возможность перевести детей на дистанционное обучение, заявил губернатор города Александр Беглов.

«То, что касается школ и детских садов, мы работаем в рабочем режиме, если есть какие-то симптомы заболевания, то естественно на сегодняшний день мы закрываем класс. Но у нас нет еще закрытия ни одной школы или целого детского садика. В принципе хотел бы отметить наших воспитателей, учителей, что они делают все возможное, чтобы соблюдались меры безопасности», — сказал Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, отметил он, у родителей всегда есть выбор, водить детей в школу или перевести на дистанционное обучение.

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