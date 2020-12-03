Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженной

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остаётся напряжённой.

«Ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой в городе», — заявил Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что за весь период в городе заболели более 129 тысяч человек, по данным на 2 декабря, за сутки заболели 3 684 человека.