Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженной

Автор: Александр Селиванов
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остаётся напряжённой.

«Ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой в городе», — заявил Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что за весь период в городе заболели более 129 тысяч человек, по данным на 2 декабря, за сутки заболели 3 684 человека.

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02.12.2020 213
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