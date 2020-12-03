4 декабря в Ленобласти местами пройдет небольшой снег

В пятницу, 4 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1…-6 гр., днем столбики термометров покажут -4…+1 гр. На дорогах местами будет скользко.

В Гидрометцентре рассказали, к какой зиме россиянам готовиться в этом году. По прогнозам синоптиков, она будет достаточно теплой, однако холоднее прошлой.