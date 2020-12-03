Обнародованы военные потери Азербайджана в Карабахе

Автор: Сергей Агутин
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В Министерстве обороны Азербайджана раскрыли число погибших военных в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

По данным Минобороны, на войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил. Еще 100 азербайджанских военных считаются пропавшими без вести. А 1245 человек находятся в госпиталях.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что со стороны Армении в ходе конфликта в Карабахе погибли 2425 военнослужащих.

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