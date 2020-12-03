Суд арестовал замдиректора «Ленавтодора» по делу о взятке

Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу замдиректору “Ленавтодора”. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

42-летний Илья Банников проведет под стражей до 31 января 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Обвиняемый свою вину не признал и просил домашний арест.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

По версии следствия, в сентябре Банников сговорился с директором “Пригородного ДРСУ №1” Молчановым о содействии в заключении договора на ремонт дороги за 39,6 млн. Выбор пал на дорогу “Осиновая Роща — Магистральная” во Всеволожском районе. Банников получил взятку в размере 8.5% от суммы госконтракта, а именно 3 миллиона 370 тысяч рублей.