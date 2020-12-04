В Санкт-Петербурге ночью загорелся поезд

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, поезд загорелся в Кировском районе на Химическом переулке.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Отмечается, что были опасения, что огонь может перекинуться на соседний состав.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

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По факту произошедшего будет проводиться проверка.