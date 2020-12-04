На дорогах Ленобласти установили 12 новых фотоловушек

Автор: Сергей Агутин
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За скоростным режимом на региональных и федеральных трассах Ленинградской области будут наблюдать 12 новых фотоловушек.

На федеральных трассах установят четыре камеры. Еще восемь появятся на региональных дорогах в Тихвинском, Бокситогорском, Волосовском, Киришском, Кировском, Выборгском и Всеволожском районах.

Техника может фиксировать скорость до 350 километров в час. Ежемесячно до пятого числа в ЦБДД будут получать информацию о нарушителях.

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04.12.2020 202
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