Автоподставщики забрали 40 тысяч у пенсионера в Сертолово, запугав «сбитым пешеходом»

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 3 декабря обратился 77-летний житель Сертолово. Пенсионер стал жертвой автоподставщиков.

На Заречной улице рядом с его Daewoo Nexia припарковался автомобиль. Водитель сообщил, что пенсионер якобы сбил пешехода и скрылся. Когда тот вернулся к «зебре», к нему в салон сел мужчина и потребовал 150 тысяч рублей за «причиненные травмы».

Пенсионер доехал до отделения банка, снял около 40 тысяч рублей и передал их неизвестному.

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03.12.2020 105
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