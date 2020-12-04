Автоподставщики забрали 40 тысяч у пенсионера в Сертолово, запугав «сбитым пешеходом»

В полицию Всеволожского района 3 декабря обратился 77-летний житель Сертолово. Пенсионер стал жертвой автоподставщиков.

На Заречной улице рядом с его Daewoo Nexia припарковался автомобиль. Водитель сообщил, что пенсионер якобы сбил пешехода и скрылся. Когда тот вернулся к «зебре», к нему в салон сел мужчина и потребовал 150 тысяч рублей за «причиненные травмы».

Пенсионер доехал до отделения банка, снял около 40 тысяч рублей и передал их неизвестному.