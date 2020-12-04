Мошенник обокрал пенсионерку из Рощино, представившись ее сыном

В полицию Выборгского района 2 декабря обратилась 76-летняя жительница поселка Рощино. Ее обманул плачущий голос человека, который представился ее сыном.

Мошенник рассказал, что сбил человека, и теперь его задержала полиция. После этого трубку взял другой мошенник, представившийся «следователем». Он заявил, что потерпевшая сторона готова пойти на мировую, но необходимо оплатить лечение.

Введенная в заблуждение пенсионерка перевел мошеннику на карточку 6000 рублей, пояснив, что больше денег нет.