Мошенник обокрал пенсионерку из Рощино, представившись ее сыном

В полицию Выборгского района 2 декабря обратилась 76-летняя жительница поселка Рощино. Ее обманул плачущий голос человека, который представился ее сыном.
Мошенник рассказал, что сбил человека, и теперь его задержала полиция. После этого трубку взял другой мошенник, представившийся «следователем». Он заявил, что потерпевшая сторона готова пойти на мировую, но необходимо оплатить лечение.
Введенная в заблуждение пенсионерка перевел мошеннику на карточку 6000 рублей, пояснив, что больше денег нет.
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03.12.2020 191