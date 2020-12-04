Освещение на Заречной во Мге можно реконструировать после принятия на баланс

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, у Александра Дрозденко спросили, возможно ли реконструировать столбы освещения вдоль улицы Заречной в поселке Мга Кировского района.

На вопрос ответили ответственные лица из комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в администрацию Кировского района Ленинградской области направлено письмо, где предлагается поставить линию электропередачи на учет в качестве бесхозяйной, а потом взять на баланс и реконструировать.

В бюджете Ленинградской области предусматриваются субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальное строительство электросетевых объектов, в том числе на проектно-изыскательские работы. Работы идут в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области».

В случае принятия на баланс бесхозяйных электросетевых объектов, предназначенных для электроснабжения населения, администрации муниципальных образований имеют право подать заявку на получение вышеуказанной субсидии.

Сейчас при возникновении перебоев в подаче электроэнергии жителям Кировского района поселка Мга на улице Заречной, нужно обращаться в АО «ЛОЭСК».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что во Мге вновь установили памятник неразлучной троицы – Труса, Балбеса и Бывалого. Это произошло после того как вандалы украли фигуру Балбеса в исполнении Никулина.