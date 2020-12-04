Подрядчик обещал тщательнее следить за погодой при борьбе с борщевиком в Бегуницах

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, жители Бегуниц в Волосовском районе спросили у Александра Дрозденко, можно ли проводить борьбу с борщевиком не в июле, а в мае, чтобы не гибли посадки.

На вопрос ответили ответственные лица из областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

По информации представителя ООО «Абсолют-Сервис», компанией урегулирован вопрос с гражданами по компенсации причиненного ущерба. При дальнейшей работе подрядчик обязался тщательнее следить за выбором погодных условий для проведения обработки.

Что касается сроков проведения обработки, то в «Методических рекомендациях по борьбе с борщевиком Сосновского в Ленинградской области», разработанных филиалом ФГБУ Россельхозцентр по Ленинградской области, указано, что применение гербицидов возможно в разные фазы развития борщевика Сосновского, вплоть до цветения.

Оптимальные сроки для проведения обработки – конец мая, начало июня, при отрастании растений борщевика на 10-20 см.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Бегуницах пожарные навели порядок на воинском захоронении. Мероприятие провели работники 120-й пожарной части «ОГПС Волосовского района». Они удалили лишнюю траву, привели в порядок мемориал, памятные таблички.