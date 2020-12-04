В Петербурге пока не планируют делать 31 декабря выходным днем

На сегодняшний день шесть регионов России уже объявили выходным 31 декабря. В Петербурге делать это пока не планируют.

Если Смольный примет решение сделать 31 декабря выходным днем, то оно будет сообщено официально. Об этом сообщает руководитель пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина. Напомним, регионы сами решают, будет ли последний день года выходным.

Вам будет интересно Дрозденко рассказал, какие ограничения ожидают Ленобласть 31 декабря и в январе О дополнительных ограничениях для гостей и жителей Ленинградской области 31 декабря и в первые дни января рассказал 2 декабря Александр... 02.12.2020 403

Белгородская область первой в России объявила 31 декабря выходным днем. Следом так же поступили в Крыму, Татарстане, Ставрополе, Владимирской и Курской областях.