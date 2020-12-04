5 декабря в Ленобласти ожидаются мокрый снег и гололедица

В субботу, 5 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет небольшой мокрый снег, морось. В отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 гр., днем столбики термометров покажут +3…-2 гр. На дорогах местами гололедица.

В Гидрометцентре рассказали, к какой зиме россиянам готовиться в этом году. По прогнозам синоптиков, она будет достаточно теплой, однако холоднее прошлой.