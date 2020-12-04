Процесс переработки мяса птицы на птицефабрике «Роскар» сократился на 61%

Таковы результаты первого этапа участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Инструменты бережного производства были внедрены на фабрике на линии по переработке мяса птицы, которая занимает в общей выручке предприятия более 15%. За три месяца участия в нацпроекте удалось сократить общее время протекания процесса по переработке мяса птицы на 61%, незавершенного производства на 40%, а время переналадки машины филетирования сократилось в 4 раза – с 40 до 10 минут. Благодаря введению системы адресного хранения на складе готовой продукции время отгрузки составляет 15 минут.

На следующем этапе участия птицефабрики в нацпроекте планируется тиражировать результаты.

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Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились шесть предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф