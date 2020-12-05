Суд арестовал одного из фигурантов дела о незаконном присвоении земли в Белоострове

Всеволожский городской суд Ленобласти арестовал мужчину, обвиняемого в мошенничестве с землей. Он вместе с подельником незаконно присвоил себе участки на сумму в 4 млн рублей.

Мужчина проведет под стражей до 4 февраля 2021 года, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, они действовали по следующей схеме: подельники предлагали малоимущим гражданам за пару тысяч рублей оформить доверенность на имя председателя. После документы, по котором незаконно “приватизировалась” земля, подавались в местную администрацию. А далее земельные участки перепродавали за десятки миллионов рублей. Поиском номинальных жителей занимался знакомый председателя дачного партнерства, поэтому следствие и вышло с ходатайством о его аресте.