В Ленобласти выявили 214 новых зараженных коронавирусом 5 декабря

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 214 человек, в Петербурге — у 3 726. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 5 декабря.

За указанный период в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса (2 431 731), зафиксировано 508 летальных исходов (42 684). При этом полностью выздоровели 27 644 человека (1 916 396).

Напомним, в Петербурге с 4 вступили в силу новые ограничения по COVID-19. Они коснулись аквапарков и океанариумов, торговых центров и мероприятий. Помимо этого, с 30 декабря по 10 января в городе не будут работать все кафе, бары и рестораны.