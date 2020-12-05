Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

За сутки можно съедать четыре мандарина, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных агентством специалистов.

Диетолог Екатерина Бурляева отметила, в мандаринах много витаминов и полезных веществ – всего около 15 наименований. И что их нужно есть с прожилками: это клетчатка, которая помогает в усвоении простых углеводов.

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Противопоказаны мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, напомнила врач. В целом мандарины можно употреблять в течение всего дня, но только не на голодный желудок, следует помнить, что все должно быть в умеренном количестве.