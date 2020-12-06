Волна холода накроет некоторые регионы России на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной волне холода.
По его словам, сразу в нескольких регионах страны температура воздуха будет ниже нормы на 7-10 градусов.
Аномальные холода придут в Астраханскую, Оренбургскую, Самарскую, Тамбовскую, Воронежскую области и в республику Татарстан.
Вильфанд уточнил, что в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.
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29.11.2020 496
«Если длительный период температура ниже нормы больше, чем на 7 градусов — это опасное явление, нужно к этому готовиться, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом», — сказал синоптик.