Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 6 декабря

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 66,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,5 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 45,6 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 9 606 810 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 6 496 050 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 14 701 011 заболевших.

Вам будет интересно Максимальная цена на вакцину «Спутник V» составит 1 942 рубля Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса “Спутник V” — 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по... 05.12.2020 39

В России, по состоянию на утро на 6 декабря, число заразившихся коронавирусом составляло 2 402 949 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.