В Санкт-Петербурге спасатели тушили горящую квартиру на Литейном проспекте

В квартире воспламенилась электропроводка.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:40 в воскресенье.
Прибывшие на место происшествия по Литейному проспекту спасатели ликвидировали возгорание в короткие сроки. К тушению пожара привлекли 9 человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован в 01:03.
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05.12.2020 84
Информация о постращавших уточняется.