Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 6 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 215 человек. Общее число заболевших – 18 219 человек. Выздоровели – 12 932.

Бокситогорский район (302): Бокситогорск (+5), Пикалево (+7);

Волосовский район (640): Кикерино (+1), Беседа (+1), Клопицы (+1), Бегуницы (+1), Остроговицы (+1);

Всеволожский район (4749): Мурино (+6), Всеволожск (+8), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Сертолово (+5), Лиголамби (+1), посёлок имени Морозова (+1), Старая (+2), Токсово (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Бугры (+2), Агалатово (+2), Лупполово (+2), Касимово (+3), Лесколово (+1);

Волховский район (529): Волхов (+1), Сясьстрой (+7);

Гатчинский район (3235): Гатчина (+5), Коммунар (+1), Белогорка (+1), деревня Ивановка (+1), Новый Свет (+2), Тайцы (+2), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Дружноселье (+3);

Ломоносовский район (823): Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+1), Горбунки (+1), Гора-Валдай (+1), Лебяжье (+1), Глобицы (+1), Кипень (+1), Малое Карлино (+1);

Выборгский район (1648): Выборг (+15), Гончарово (+1), Первомайское (+2), Селезнево (+1), Красносельское (+1), Высоцк (+1);

Кингисеппский район (641): Кингисепп (+7); Усть-Луга (+1), Большая Пустомержа (+1), Именицы (+1), Ивангород (+3);

Тихвинский район (812): Тихвин (+10);

Киришский район (768): Кириши (+13);

Кировский район (743): Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Синявино (+1), Назия (+1), Павлово (+1);

Лужский район (471): Луга (+8), Заклинье (+1), Дзержинского (+1);

Лодейнопольский район (323): Лодейное Поле (+5), посёлок при станции Инема (+1), Яровщина (+1), Тервеничи (+1);

Подпорожский район (245): Подпорожье (+9);

Приозерский район (841): Приозерск (+5), Сосново (+2), Петровское (+1), Снегиревка (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+2), Суходолье (+1), Красноозерное (+1);

Сланцевский район (552): Сланцы (+9);

Тосненский район (897): Тосно (+5), Ульяновка (+2).