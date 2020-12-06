Татьяна Голикова: заболеваемость COVID в Карелии и Санкт-Петербурге выше среднероссийского показателя

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последние сутки в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«За последние сутки заболеваемость в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза», — заявила Голикова на брифинге в пятницу.

По словам вице-премьера, средний по стране показатель заболеваемости составил 18,66 на 100 тысяч населения. За последние 7 дней разброс среднесуточного показателя заболеваемости варьируется от 2,1 на 100 тысяч населения в Татарстане до 63 на 100 тысяч населения в Карелии и 69,4 на 100 тысяч населения в Санкт-Петербурге.