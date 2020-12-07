Подросток арестован по обвинению в убийстве своей бабушки в Санкт-Петербурге – суд

Шестнадцатилетний подросток, обвиняемый в убийстве своей 71-летней бабушки в Санкт-Петербурге, арестован на два месяца по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
«Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве бабушки», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Третьего декабря в квартире одного из домов по проспекту Юрия Гагарина ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанёс ножом удары своей бабушке 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия.
По данным СК, подросток сам пришёл в полицию на следующий день после преступления.
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05.12.2020 253
По информации пресс-службы судов, он полностью признал свою вину.