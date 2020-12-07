Поезд на Сосново насмерть сбил молодого человека возле «Кушелевки»

Автор: Сергей Агутин
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Электропоезд, следовавший по маршруту «Санкт-Петербург – Сосново», 5 декабря насмерть сбил молодого человека рядом с железнодорожной станцией «Кушелевка».

Обстоятельства происшествия и личность погибшего стали известны 7 декабря. Им оказался 21-летний житель Кемеровской области. Молодой человек переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в капюшоне.

Машинист электропоезда подавал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось. Молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

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