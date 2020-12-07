В связи с этим 71 заседание парламента Ленобласти стало заключительным в 2020 году.

В понедельник, 7 декабря, на заседании парламента Ленобласти в третьем чтении утвердили Областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом пишет «Online47».

После председатель комитета финансов Роман Марков поблагодарил областных парламентариев за «активную и вдумчивую работу», которую им удалось проделать даже в непростых условиях коронавирусной пандемии.