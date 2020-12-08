Предпринимателям Ленобласти, работающим по УСН и ПСН, продлены налоговые каникулы

Соответствующий проект областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы» 7 декабря принят ЗакСобранием Ленобласти во втором и третьем чтениях.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с учетом федеральных нововведений в Ленобласти действие налоговой ставки в размере 0% для таких предпринимателей продлевается до 2024 года вместо установленного ограничения до 2021 года. Это, по замыслу инициаторов, позволит улучшить предпринимательский климат в регионе и станет стимулом для дальнейшего развития бизнеса.

Кроме того, принятый документ расширяет перечень сфер предпринимательской деятельности, при осуществлении которых установлена нулевая налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

В дополнение к производственной, социальной и научной сферам деятельности, уже освобождённым от налога, льготы затронут сферу бытовых услуг населению (деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; деятельность по предоставлению прочих персональных услуг), а также сферу услуг по предоставлению мест для временного проживания (деятельность по предоставлению мест для временного проживания).

По итогам рассмотрения депутаты поддержали законопроект. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти для вновь зарегистрированных ИП действуют «Налоговые льготы». Опция позволяет применять нулевую налоговую ставку в течение двух лет предпринимателям в приоритетных сферах: производственной, социальной, научной и в сфере бытовых услуг для населения. Какие налоговые льготы есть ещё? В отдельных сферах налоговая ставка составляет всего 1% или 3% (если применяется УСН «доходы»). Для предприятий МСП Ленобласти, работающих на «упрощенке» (доходы минус расходы) действует льготная налоговая ставка 5%.

Если же ваш бизнес относится к категории социального предпринимательства, то вам помогут в центре инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти, который является структурным подразделением Фонда. Подробнее об этом можно узнать из интервью с руководителем ЦИСС Парсаданян Софией, а также о том, что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки существуют в Ленобласти, о том, почему именно за этой сферой будущее для многих компаний. Напомним, что в Ленобласти есть новая программа «Социальная ипотека» — это возможность уже сегодня получить до 5 миллионов рублей на выкуп помещения для социального Бизнеса всего под 2,1% годовых.