Вакцина от COVID-19 в виде йогурта показала образование антител у животных

В ходе испытаний на животных вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта было установлено образование антител на слизистых и в крови, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.
Ранее вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил о проведении доклинических исследований необычной вакцины от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта. Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин, в частности, упомянул «мукозальную вакцину против SARS-CoV-2, разрабатываемую на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге».
По его словам, сейчас учёные столкнулись с проблемой, как проверить, что вакцина будет защищать от реального вируса.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.