В Петербурге за сутки выявили 3 761 новый случай COVID-19 — данные на 9 декабря

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной, за последние сутки в городе зафиксировали 3 761 новый случай коронавируса.

Всего в Петербурге зафиксировано 159 389 зараженных, при этом полностью выздоровели 89 890 человек. Умерло — 6 030. В общей сложности за последние сутки в России выявили 26 190 случаев COVID-19. Общее число заболевших — 2 541 199.

Вам будет интересно Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 218 новых зараженных 9 декабря В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 218 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 декабря. Управление... 09.12.2020 167

Напомним, с завтрашнего дня, 4 декабря, в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Они коснутся аквапарков и океанариумов, торговых центров и мероприятий. Помимо этого, с 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны.