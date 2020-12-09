Мошенники от имени Центробанка украли деньги у пенсионерки в Сланцах

В полицию Сланцевского района 8 декабря обратилась 68-летняя жительница Сланцев. Ее обокрал лжесотрудник банка.

На мобильный телефон пострадавшей несколько раз звонили люди, которые представлялись сотрудниками Центробанка. Они убеждали пенсионерку в необходимости назвать реквизиты ее карты «Тинькофф Банка».

Пожилая женщина доверилась мошенникам, после чего с ее банковского счета списали более 10 тысяч рублей.