Дмитрий Песков о «движении сопротивления» в Санкт-Петербурге: надеемся, что выход будет найден

Ресторанный бизнес Санкт-Петербурга и власти города должны выстраивать диалог, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Санкт-Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник заявил, что город от полного локдауна отделяет «совсем немного» — мест для пациентов с тяжёлой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит «красная черта» и перевод всех больниц в инфекционный режим.

«Вместе с тем, конечно, вопросы бедственного положения бизнеса, вы знаете, что ресторанный бизнес, туристический бизнес во многих регионах нашей страны имеет огромные потери, большие потери, практически во всех странах мира, которые имеют эту развитую отрасль как сектор гостеприимства. Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен», — сказал Песков.

При этом он добавил, что от властей зависит, будет ли найдено компромиссное решение в этом вопросе.

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