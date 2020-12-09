Дмитрий Песков о «движении сопротивления» в Санкт-Петербурге: надеемся, что выход будет найден

Ресторанный бизнес Санкт-Петербурга и власти города должны выстраивать диалог, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Санкт-Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник заявил, что город от полного локдауна отделяет «совсем немного» — мест для пациентов с тяжёлой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит «красная черта» и перевод всех больниц в инфекционный режим.
При этом он добавил, что от властей зависит, будет ли найдено компромиссное решение в этом вопросе.