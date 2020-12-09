Зрители увидят картины, скульптуры, мультимедийные инсталляции, саунд-арт и многое другое.

В конце декабря в Выборге стартует первый масштабный фестиваль современного искусства под названием «Что происходит на заводе детских колясок?». Об этом пишет «Реквизит».

Название выбрано неспроста: раньше в ТЦ «WELCOME», где будут проводить фестиваль, был завод по производству детских колясок. Событие обещает быть грандиозным — зрителям представят экспонаты современного искусства из разных коллекций. На выставке можно будет увидеть, в частности, работы из коллекций Музея Нонконформистского Искусства, галереи Арт-Лига, галереи Полковника (Юрия Никифорова), частной коллекции семьи Франц.

Выставка будет работать с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Взрослым билет обойдется в 150 рублей, пенсионерам — в 100 рублей, дети до 12 лет смогут пройти бесплатно.