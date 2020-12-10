Военнослужащие Неманской ракетной бригады армии ЗВО провели тренировку по уничтожению условного противника методом электронных пусков ракет на территории Лужского полигона.

В тренировке приняли участие около 100 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники. Перед учениями ракетчики совершили 50-километровый марш на полигон.

На завершающем этапе тренировки расчеты комплексов осуществили учебные пуски снарядов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.