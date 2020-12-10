«Вектор» ожидает в среду регистрацию теста для выявления антител к COVID-19 у привитых

Регистрация тест-системы для выявления антител у тех, кто получил вакцину от коронавируса, ожидается в среду, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации. Данная тест-система должна быть зарегистрирована в течение дня», — сказал Максютов на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Ранее сообщалось, что для оценки сформировавшегося иммунитета у добровольцев, участвующих в исследовании вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», будут использоваться тест-системы с высокой чувствительностью, чтобы дать объективную оценку.