Визитку Владимира Путина продают в интернете за 550 тысяч рублей

Визитку Владимира Путина времён его работы в мэрии Санкт-Петербурга продают в интернете за 550 тысяч рублей, как сообщили РИА «Новости» авторы объявления о продаже, они готовы скинуть максимум 50 тысяч от первоначальной цены.

«Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке», — говорится в тексте объявления, размещённого на сайте «Авито».

На черно-белой визитке с гербом Санкт-Петербурга указана должность Владимира Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии — и его контактные данные.

Автор объявления рассказала, что в то время «работала в компании у его советника». В беседе с РИА «Новости» она уточнила, что речь идёт о компании ЗАО КРОС — по ее словам, визитка была получена там.

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