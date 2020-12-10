Проверки соблюдения мер по COVID в Санкт-Петербурге продолжатся, они идут лояльно – власти

Проверки соблюдения введённых ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге будут продолжаться, они идут лояльно, сообщил журналистам руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности Александр Ситов.

Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Санкт-Петербурге в настоящее время работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

«Проверки будут продолжаться, они ведутся крайне лояльно. У нас информирование идёт. Мы проверили более 50 тысяч объектов, всего составлено 1,2 тысячи протоколов. Это незначительное количество нарушений», — сказал Ситов.

В ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях. По данным создателей «карты сопротивления», два бара с улицы Рубинштейна, где проходили проверки, входят в список адресов заведений с сайта противников ограничительных мер. Власти пообещали усилить проверочные рейды по заведениям общепита.

«Сила применялась всего лишь один раз, и она была применена в ответ на те неправомерные действия, на которые так называемые предприниматели пошли. Тот бар, который все обсуждали, не обладал кассовой техникой, расположен в жилом доме, работает без лицензии на алкоголь, то есть они нарушают все. Фактически никакой связи с предпринимательским сообществом… По нашим данным, сила применялась адекватная в ответ. Там ведутся следственные действия, я думаю, что по их окончанию увидим официальный вердикт», — добавил Ситов.

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